Keith Urban pózoval pre Playgirl, teraz to ľutuje

12. dec 2005 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Austrálsky country spevák Keith Urban by bol rád, keby vlastnil stroj času a mohol sa vrátiť do čias, keď nahý pózoval pre časopis Playgirl. Teraz vie, že by to už neurobil a ľutuje to. Tridsaťosemročný hudobník v súčasnosti chodí s austrálskou herečkou Nicole Kidmanovou. Osudný dátum - apríl 2001 je ešte stále čiernou škvrnou na jeho dobrej povesti, ktorú si získal najmä vďaka svojej gitare. "Keď si na to spomeniem, pomyslím si, že to nebol dobrý nápad. Ale nahrávacia spoločnosť ma nahovorila, že je to dobrý spôsob, ako prilákať viac ľudí, aby si kúpili môj album. Teraz ľutujem, že som sa nechal presvedčiť," priznal herec.