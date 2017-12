Robbie Williams by mal spievať v novom trháku o Jamesovi Bondovi

12. dec 2005 o 21:50 TASR

Londýn 12. decembra (TASR) - Populárny britský spevák Robbie Williams dostal lákavú ponuku - naspievať titulnú pieseň k ďalšej časti filmu o nesmrteľnom Jamesovi Bondovi pod názvom Casino Royale.

Pieseň k novej "bondovke" je už aj na svete. Napísal ju Tony Christie, ktorý už kontaktoval vydavateľstvo EMI so svojím návrhom o jej ideálnom interpretovi. Všetci očakávajú, že Robbie ponuku prijme už len kvôli tomu, že je veľkým fanúšikom filmov o Bondovi.

Mnohí sa zhodnú v tom, že hudbu k filmom o nesmrteľnom hrdinovi strieborného plátna treba oživiť prostredníctvom interpreta, ktorý ju preslávi. Keďže sa to celkom nepodarilo Sheryl Crowovej s Tomorrow Never Dies, Garbage s The World Is Not Enough a ani Madonne s Die Another Day, od Robbieho sa očakáva, že konečne dodá bondovskej hudbe ten pravý "šmrnc".