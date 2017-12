Prince vydá nový album

13. dec 2005 o 8:30 SITA

NEW YORK 13. decembra (SITA/AP) - Americký spevák Prince vydá začiatkom budúceho roka nový album, ktorý bude mať názov "3121". Spevák už podpísal dohodu so spoločnosťou Universal Records. Videoklip k jednej z nových pesničiek je už hotový, dnes ho v premiére zverejnia. Skladba má názov "Te Amo Corazon". Klip režírovala Salma Hayeková a objaví sa v ňom argentínska herečka Mia Maestrová. "Salma počula pieseň a prišla s originálnym konceptom. Je to najhĺbavejšia a najpozornejšia režisérka, s ktorou som kedy pracoval," povedal 47-ročný spevák o známej mexickej herečke.