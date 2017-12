Russel Crowe je šťastný za svoju priateľku Nicole Kidmanovú

13. dec 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Hollywoodsky herec Russel Crowe vyhlásil, že jeho priateľka a rodáčka Nicole Kidmanová je zamilovaná do country speváka Keitha Urbana. Herečka sa so spevákom údajne zasnúbila počas Dňa vďakyvzdania v Nashville, kde pár svoje rozhodnutie oslávil spolu s rodinami. "V poslednom čase som niekoľkokrát s Nicole hovoril, a je jasné, že momentálne prežíva svoje šťastné obdobie. To, že je s Keithom jej dodáva radosť a ja som šťastný za nich oboch," uviedol Crowe. Ako však nezabudol dodať, obáva sa, aby sa ich vzťah predčasne nerozpadol, ako to bolo v jeho prípade s herečkou Meg Ryanovou. "Vzťah pod mikroskopom nemá šancu na úspech. Stalo sa mi to pred niekoľkými rokmi. Celé sa nám to rozsypalo vďaka tomu, že sme nikdy neboli sami."