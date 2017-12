Brokeback Mountain kraľuje nomináciám na Zlaté Glóbusy

BRATISLAVA 13. decembra (SITA/AP) - V Kalifornii dnes vyhlásili nominácie na prestížne filmové ceny Zlaté glóbusy. So siedmimi nomináciami zoznamu suverénne kraľuje kovbojská romanca Brokeback Mountain.

13. dec 2005 o 16:53 SITA

Uchádzať sa bude o titul najlepšia filmová dráma, najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Heath Ledger), najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Michelle Williamsová), najlepšia réžia (Ang Lee), najlepší scenár (Larry McMurtry a Diana Ossana), najlepšia pôvodná hudba (Gustavo Santaolalla) a najlepšia pôvodná filmová pieseň (A Love That Will Never Grow Old: Gustavo Santaolalla/Bernie Taupin). Film si tak upevnil svoju pozíciu a mal by byť kľúčovým súťažiacim aj pri vyhlasovaní cien Akadémie.

V kategórii najlepšia filmová dráma sú nominované aj filmy: The Constant Gardener, Good Night, and Good Luck, A History of Violence a Match Point. V kategórii najlepší muzikál alebo komédia sú nominované: Mrs. Henderson Presents, Pride & Prejudice, broadwayský muzikál The Producers, The Squid and the Whale, Walk the Line.

Spolu s Heathom Ledgerom sa o ocenenie v kategórii najlepší mužský herecký výkon vo filmovej dráme budú uchádzať aj traja herci stvárňujúci skutočné postavy: Russell Crowe za postavu boxera Jima Braddocka vo filme Cinderella Man, Philip Seymour Hoffman za stvárnenie Trumana Capotea vo filme Capote a David Strathairn za výkon vo filme Good Night, and Good Luck. Piatym nominovaným je Terrence Howard za postavu vo filme Hustle & Flow.

Dve nominácie získala Felicity Huffmanová - v kategórii najlepší ženský herecký výkon vo filmovej dráme za stvárnenie muža pripravujúceho sa na chirurgickú zmenu pohlavia vo filme Transamerica a najlepší ženský herecký výkon v televíznom muzikáli alebo komédii za jej postavu v seriáli Desperate Housewives. V rovnakej kategórii sú nominované aj jej seriálové kolegyne Marcia Crossová, Teri Hatcherová a Eva Longoria. O titul najlepšej herečky vo filmovej dráme sa budú uchádzať aj Maria Bello za stvárnenie manželky, ktorá zisťuje bolestné skutočnosti o svojom mužovi vo filme A History of Violence, Gwyneth Paltrowová za postavu vo filme Proof, Charlize Theronová za výkon vo filme North Country a Ziyi Zhangová za stvárnenie chudobného dievčaťa, z ktorého sa stane gejša vo filme Memoirs of a Geisha.

Pred dvoma rokmi Zlaté glóbusy presne predpovedali víťazov v hlavných kategóriách Oscara, keď si zlatú sošku za najlepší film odniesol Pán prsteňov: Návrat kráľa. Medzi predpovedanými hercami bodovali Sean Penn, Charlize Theronová, Tim Robbins a Renée Zellwegerová. Minulý rok získal film Letec Zlatý glóbus za najlepší film, no Oscara si odniesol film Million Dollar Baby. Jamie Foxx a Hilary Swanková minulý rok získali aj Zlatý glóbus aj Oscara za svoje hlavné postavy vo filmoch Ray a Million Dollar Baby. Herci vo vedľajších úlohách si tento úspech nezopakovali, keďže Zlaté glóbusy si odniesli Clive Owen a Natalie Portmanová, kým Oscarov získali Morgan Freeman a Cate Blanchettová.

Zlaté glóbusy udeľuje Asociácia zahraničných hollywoodskych dopisovateľov, čo je spolok zhruba 90 novinárov zo zahraničia. Oscarov pritom určuje voľba 5 800 hlasujúcich členov americkej filmovej Akadémie. Víťazov Zlatých glóbusov ohlásia 16. januára, päť dní predtým, než sa skončí hlasovanie Akadémie. Nominácie na Oscara budú známe 31. januára a udelia ich 5. marca. Zlaté glóbusy sa udeľujú v 13 kategóriách pre film a 11 pre televíziu. Sir Anthony Hopkins získa cenu Cecil B. DeMille Award za celoživotné dielo.