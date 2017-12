Film Brokeback Mountain dominuje medzi nominovanými na Zlaté glóbusy

Beverly Hills 13. decembra (TASR) - Film Brokeback Mountain o homosexuálnej afére dvoch kovbojov si dnes vyslúžil najviac nominácii 63. ročníka cien Zlaté glóbusy. Šancu získať ich bude mať v siedmich kategóriách, vrátane najlepšej filmovej drámy.

Členovia Hollywoodskeho združenia zahraničnej tlače (HFPA), ktoré Zlaté glóbusy odovzdá 16. januára, po prvý raz v hlavnej kategórii do užšieho výberu nezaradili snímky veľkých hollywoodskych štúdií s vysokým rozpočtom.

O cenu pre najlepšiu filmovú drámu sa budú uchádzať tiež čiernobiela snímka Georgea Clooneyho Dobrú noc a veľa šťastia, dráma Woodyho Allena o nevere Match Point, ako aj dva nízkorozpočtové trilery A History of Violence a The Constant Gardener.

Po Brokeback Mountain, ktorý už získal ocenenia od viacerých združení kritikov a je favoritom na Oscara, nasledujú so štyrmi nomináciami na Zlaté glóbusy snímky Dobrú noc a veľa šťastia, Match Point a filmová adaptácia muzikálu The Producers.

V separátnej kategórii pre najlepší muzikál alebo komédiu sú nominované filmy Mrs. Henderson Presents, Pride & Prejudice, The Producers, The Squid and the Whale a biografia Johnnyho Casha Walk the Line.

Z uvedených filmov môžu byť za veľkorozpočtové hollywoodske filmy označené len The Producers a Walk the Line. Nominácie si síce vyslúžili tiež filmy Stevena Spielberga a Petra Jacksona Mníchov a King Kong, avšak len v dvoch kategóriách.

Režisér Brokeback Mountain Ang Lee bude v kategórii najlepší režisér súperiť so Spielbergom (Mníchov), Jacksonom (King Kong), Clooneym (Dobrú noc a veľa šťastia), Allenom (Match Point) a Fernandom Meirellesom (The Constant Gardener).

Zlaté glóbusy sú všeobecne považované za barometer nádejných budúcich držiteľov Oscara. Pred dvoma rokmi členovia HFPA správne predpovedali laureátov cien Akadémie vo všetkých hlavných kategóriách. Nominácie na Oscara budú oznámené 31. januára 2006, ich odovzdávanie sa uskutoční 5. marca.

V ďalších vybraných kategóriách boli na Zlaté glóbusy nominovaní:

- najlepšia herečka v dráme: Maria Bellová (A History of Violence), Felicity Huffmanová (Transamerica), Gwyneth Paltrowová (Proof), Charlize Theronová (North Country), Ziyi Zhang (Memoirs of a Geisha)

- najlepší herec v dráme: Russell Crowe (Cinderella Man), Philip Seymour Hoffman (Capote), Terrence Howard (Hustle & Flow), Heath Ledger (Brokeback Mountain), David Strathairn (Dobrú noc a veľa šťastia)

- najlepšia herečka v muzikáli alebo komédii: Judi Dench (Mrs. Henderson Presents), Keira Knightleyová (Pride & Prejudice), Laura Linneyová (The Squid and the Whale), Sarah Jessica Parkerová (The Family Stone), Reese Witherspoonová (Walk the Line)

- najlepší herec v muzikáli alebo komédii: Pierce Brosnan (The Matador), Jeff Daniels (The Squid and the Whale), Johnny Depp (Charlie a továreň na čokoládu), Nathan Lane (The Producers), Cillian Murphy (Breakfast on Pluto), Joaquin Phoenix (Walk the Line)

- herečka vo vedľajšej úlohe: Scarlett Johanssonová (Match Point), Shirley MacLainová (In Her Shoes), Frances McDormandová (North Country), Rachel Weiszová (The Constant Gardener), Michelle Williamsová (Brokeback Mountain)

- herec vo vedľajšej úlohe: George Clooney (Syriana), Matt Dillon (Crash), Will Ferrell (The Producers), Paul Giamatti (Cinderella Man), Bob Hoskins (Mrs. Henderson Presents)

- scenár: Woody Allen (Match Point), George Clooney a Grant Heslov (Dobrú noc a veľa šťastia), Paul Haggis a Bobby Moresco (Crash), Tony Kushner a Eric Roth (Mníchov), Larry McMurtry a Diana Ossanová (Brokeback Mountain)

- film v cudzom jazyku: Kung Fu Hustle (Čína), Master of the Crimson Armor alebo The Promise (Čína), Joyeux Noel (Francúzsko), Paradise Now (Palestína), Tsotsi (Juhoafrická republika)

- pôvodná hudba: Alexandre Desplat (Syriana), James Newton Howard (King Kong), Gustavo Santaolalla (Brokeback Mountain), Harry Gregson-Williams (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe), John Williams (Memoirs of a Geisha)

Cena za celoživotné úspechy: Anthony Hopkins