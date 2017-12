Demi Moore chodí na hodiny spevu

14. dec 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Americká herečka Demi Moore údajne chodí na hodiny spevu, aby sa tak čo najdokonalejšie pripravila na úlohu Virginie Fallonovej v pripravovanom filme Bobby o zavraždení senátora Roberta F. Kennedyho. Toto nebude po prvý raz, čo sa herečka vžila do svojej postavy. Pre film G. I. Jane sa nechala ostrihať dohola a podstúpila vojenský výcvik, kým vo filme Striptíz nemala problém s odhaľovaním sa. Podľa zdroja blízkeho herečke bude Demi vo filme spievať pieseň Louie, Louie. "Je skutočne veľmi dobrá. Jej hlas vôbec nie je z najhorších," uviedol zdroj pre denník The New York Post.