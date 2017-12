Z Boba Dylana bude rozhlasový moderátor

14. dec 2005 o 6:42 TASR

New York 14. decembra (TASR) - Legendárny americký folkrockový spevák Bob Dylan začína na staré kolená kariéru rozhlasového dídžeja. Od marca bude mať vlastnú hudobnú reláciu na XM Satellite Radio.

Rozhlasová stanica v utorok oznámila, že Dylan si bude do programu vyberať hudbu, okrem nej pohovorí aj o iných témach, v štúdiu vyspovedá špeciálnych hostí a s poslucháčmi bude v kontakte cez emaily.

Šesťdesiatštyriročný Dylan má za vyše štyri desaťročia na konte 44 albumov a preslávil sa najmä v 60. rokoch hitmi Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone alebo The Times They Are A-Changin.