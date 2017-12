Lenka Filipová svojim 2CD The Best Of nebilancuje

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Obľúbená česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová nedávno vydala 2CD s názvom The Best Of. Ako však uviedla v rozhovore pre agentúru SITA, v skutočnosti nejde o výber najväčších hitov a jej cieľom nebolo bilancovanie. "Je to výber najrôznejších štýlov, ktoré som doteraz nazbierala, ktoré som zložila, alebo naspievala. Dala som ich na dve CDčka, aby som si tým nejako viac uvedomila svoje korene alebo piliere tej tvorby a to je hlas a gitara. Jedno CDčko som teda smerovala k spievaniu a k pesničkám a druhé CD ku gitare," vysvetľuje. Na prvom CD sa nachádzajú hity. Nechýbajú napríklad piesne ako Entertainer, Zamilovaná, Věnování, Prý se tomu říká láska alebo Za všechno může čas. Výber hitov ale Filipová vyvážila svojimi obľúbenými piesňami. "Prepašovala som si tam aj piesne, ktoré si ja vážim, ktoré sa napríklad nikdy do rádií neprebojovali, ale mám pocit, že by si tú pozornosť zaslúžili," prezrádza svoje zámery pri tvorbe albumu. Na pomyselné misky váh si teda na jednu stranu ukladala hitovky a na druhú svoje obľúbené piesne a balady, ktoré poznajú hlavne jej kmeňoví fanúšikovia z koncertov. Ich pomer je nakoniec vyrovnaný a množstvo populárnych piesní sa tam nedostalo. Sama sa vraj čudovala, že má na svojom konte až toľko hitov. Pri výbere, ktoré piesne na CD dať a ktoré nie, sa orientovala aj podľa predchádzajúcich výberov: Lenka Filipová 1982 - 1992 z roku 1992 a Za všechno může láska z roku 1999. Prednosť dostali tie, ktoré sa na predchádzajúce dva albumy nedostali. "Aj tak som ale na žiadosť vydavateľstva zaradila aj tie najklasickejšie hitovky. Potom mi však dali voľnú ruku a mohla som tam dať tie tituly, ktoré si myslím, že by mali ľudia poznať alebo si ich tí skalní zopakovať," komentuje.

Album The Best Of je podľa Filipovej akousi jej vizitkou a predstavuje prierez jej tvorbou. "Robila som ho, musím povedať egoisticky, i sama pre seba, aby som si uvedomila, akými všetkými hudobnými cestami som sa uberala, aby som sa tým lepšie vedela odraziť k práci na novej platni, ktorá bude budúci rok. Chcela som si na seba z nadhľadu urobiť nejaký názor," priznáva. Druhé CD prináša výbery z albumov Concertino 1, Concertino 2, ale aj z albumu ľudových piesní. Pri vyberaní mala aj tak veľmi ťažkú úlohu a veľkú námahu jej dalo najmä vyraďovanie tých piesní, ktoré sa na dve cédečká nevošli. "Na každú z tých piesní mám iný náhľad, prečo by tam mala byť a prečo by si ju poslucháči práve v tejto konštelácii gitarovo-spievanej, mali znova osviežiť. Všetky mali nejaké odôvodnenie, prečo som ich tam dala, nebolo to len to zaspomínanie, malo to muzikantské odôvodnenie. Na druhom CD nechýbajú ani aktuálne bonusy, ktoré vznikali až tento rok. "Nahrala som keltskú pieseň, ktorú spievam v jazyku gaelic, na írsku harfu a spevom ma sprevádza írsky hudobník Sean Barry. Do tejto pesničky som sa po jej prvom počutí okamžite zamilovala a chcela som ju dať ďalej po svojom," prezrádza Lenka. Dúfa, že si táto jej srdcovka nájde poslucháčov aj v Čechách a na Slovensku. Druhým bonusom je originálne spracovaná skladba Thomasa Albinoniho, Adagio. Pre gitaru a spev ju upravil Milan Tesař. "Uvedomujem si, že takto spracovanú klasickú skladbu v tomto prevedení nikto neinterpretoval a tak som na to dostatočne pyšná. Toto dvojcédečko je taká moja vizitka."

