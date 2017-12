Zoznam nominovaných na Zlaté glóbusy 2005

Kategória Nominácie

Najlepšia filmová dráma Brokeback Mountain

The Constant Gardener (Nepohodlný)

Good Night and Good Luck

A History Of Violence (História násilia)

Match Point

Najlepší ženský herecký výkon vo filmovej dráme (hlavná úloha) Maria Bello - A History Of Violence (História násilia)

Felicity Huffman - Transamerica

Gwyneth Paltrow - Proof (Dôkaz)

Charlize Theron - North Country

Ziyi Zhang - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Najlepší mužský herecký výkon vo filmovej dráme (hlavná úloha) Russell Crowe - Cinderella Man (Druhá šanca)

Philip Seymour Hoffman - Capote

Terrence Howard - Hustle & Flow

Heath Ledger - Brokeback Mountain

David Strathairn - Good Night and Good Luck

Najlepší muzikál alebo komédia Mrs. Henderson Presents

Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

The Producers (Producenti)

The Squid and the Whale

Walk the Line

Najlepší ženský herecký výkon v muzikáli alebo komédii Judi Dench - Mrs. Henderson Presents

Keira Knightley - Pride & Prejudice (Pýcha a predsudok)

Laura Linney - The Squid and the Whale

Sarah Jessica Parker - The Family Stone

Reese Witherspoon - Walk the Line

Najlepší mužský herecký výkon v muzikáli alebo komédii Pierce Brosnan - The Matador

Jeff Daniels - The Squid and the Whale

Johnny Depp - Charlie and the Chocolate Factory (Charlie a továreň na čokoládu)

Nathan Lane - The Producers (Producenti)

Cillian Murphy - Breakfast on Pluto

Joaquin Phoenix - Walk the Line

Najlepší cudzojazyčný film Gong fu (Kung-fu mela) - Čína

Master of the Crimson Armor - Čína

Joyeux Noel - Francúzsko

Paradise Now - Palestína

Tsotsi - Južná Afrika

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Scarlett Johansson - Match Point

Shirley Mac Laine - In Her Shoes (Pozná ju ako svoje boty)

Frances McDormand - North Country

Rachel Weisz - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Michelle Williams - Brokeback Mountain

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe George Clooney - Syriana

Matt Dillon - Crash

Will Ferrell - The Producers (Producenti)

Paul Giamatti - Cinderella Man (Druhá šanca)

Bob Hoskins - Mrs. Henderson Presents

Najlepšia réžia Woody Allen - Match Point

George Clooney - Good Night and Good Luck

Peter Jackson - King Kong

Ang Lee - Brokeback Mountain

Fernando Meirelles - The Constant Gardener (Nepohodlný)

Steven Spielberg - Munich (Mníchov)

Najlepší scenár Woody Allen - Match Point

George Clooney a Grant Heslov - Good Night and Good Luck

Paul Haggis a Bobby Moresco - Crash

Tony Kushner a Eric Roth - Munich (Mníchov)

Larry McMurtry a Diana Ossana - Brokeback Mountain

Najlepšia pôvodná hudba Alexandre Desplat - Syriana

James Newton Howard - King Kong

Gustavo Santaolalla - Brokeback Mountain

Harry Gregson Williams - The Chronicles of Narnia: Lion, the Witch and the Wardrobe (Narnia: Lev, šatník a čarodejnica)

John Williams - Memoirs of a Geisha (Gejša)

Najlepšia pôvodná filmová pieseň A Love That Will Never Grow Old (Gustavo Santaolalla/Bernie Taupin) - Brokeback Mountain

Christmas in Love (Tony Renis/Marva Jan Marrow) - Christmas in Love

There’s Nothing Like a Show on Broadway (Mel Brooks) - The Producers (Producenti)

Travelin’ Thru (Dolly Parton) - Transamerica

Wunderkind (Alanis Morissette) - The Chronicles of Narnia: Lion, the Witch and the Wardrobe (Narnia: Lev, šatník a čarodejnica)

Najlepší televízny seriál - dráma Commander in Chief

Grey’s Anatomy

Lost (Stratení)

Prison Break

Rome

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme Patricia Arquette - Medium

Glenn Close - The Shield (Policajný odznak)

Geena Davis - Commander in Chief

Kyra Sedgwick - The Closer

Polly Walker - Rome

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme Patrick Dempsey - Grey’s Anatomy

Matthew Fox - Lost (Stratení)

Hugh Laurie - House

Wentworth Miller - Prison Break

Kieffer Sutherland - 24 (24 hodín)

Najlepší televízny seriál - muzikál alebo komédia Curb Your Enthusiasm

Desperate Housewives

Entourage

Everybody Hates Chris

My Name Is Earl

Weeds

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - muzikáli alebo komédii Marcia Cross - Desperate Housewives

Teri Hatcher - Desperate Housewives

Felicity Huffman - Desperate Housewives

Eva Longoria - Desperate Housewives

Mary-Louise Parker - Weeds

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - muzikáli alebo komédii Zach Braff - Scrubs

Steve Carell - The Office

Larry David - Curb Your Enthusiasm

Jason Lee - My Name Is Earl

Charlie Sheen - Two and a Half Men (Dva a pol chlapa)

Najlepší miniseriál alebo televízny film Empire Falls

Into the West

Lackawanna Blues

Sleeper Cell

Viva Blackpool

Warm Springs

Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme Halle Berry - Their Eyes Were Watching God

Kelly MacDonald - The Girl in the Café

S. Epatha Merkeson - Lackawanna Blues

Cynthia Nixon - Warm Springs

Mira Sorvino - Human Trafficking

Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme Kenneth Branagh - Warm Springs

Ed Harris - Empire Falls

Jonathan Rhys Meyers - Elvis

Bill Nighy - The Girl in the Café

Donald Sutherland - Human Trafficking

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme) Candice Bergen - Boston Legal

Camryn Manheim - Elvis

Sandra Oh - Grey’s Anatomy

Elizabeth Perkins - Weeds

Joanne Woodward - Empire Falls

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme) Naveen Andrews - Lost (Stratení)

Paul Newman - Empire Falls

Jeremy Piven - Entourage

Randy Quaid - Elvis

Donald Sutherland - Commander in Chief