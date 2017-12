G. Clooney klamstvom opil A. Schwarzeneggera

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Americký herec George Clooney porazil súčasného kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera v pití alkoholu. Stalo sa to počas nakrúcania filmu Batman a Robin v roku ...

14. dec 2005 o 12:45 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Americký herec George Clooney porazil súčasného kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera v pití alkoholu. Stalo sa to počas nakrúcania filmu Batman a Robin v roku 1997. Clooney vtedy pristal na Schwarzeneggerovu výzvu overiť si svoje írske korene. Keď však herec známy zo seriálu Pohotovosť pochopil, že svojho kolegu nemá šancu poraziť, začal podvádzať. "Chvastal sa, že opije hociktorého Íra. Vtedy sme pili broskyňovú pálenku a vedel som, že by ma to zabilo. Tak som dal servírke 500 dolárov za to, aby Arnoldovi nosila pálenku a mne číru vodu. Každých päť minút som ho vyzval k prípitku. Po pätnástich kolách už nevládal," povedal Clooney. "Nikdy som mu nepovedal, že som vtedy podvádzal."