Do konca roka zatvoria múzeum Jamesa Deana

14. dec 2005 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA/AP) - Múzeum venované krátkemu životu "rebela bez príčiny" Jamesa Deana definitívne zavrie svoje brány 31. decembra. Jeho majiteľ David Loehr v minulosti celé múzeum presunul z Fairmount do Gas City v USA. I napriek tomu, že sa mu tu vodilo lepšie ako v predchádzajúcom pôsobisku, zisky nestačili na to, aby pokryli náklady na správu celej budovy. "Neúmerné náklady a účty z nás ťahajú viac peňazí, než dokážeme zarobiť," uviedol. "Moje dlhy sa iba zvyšujú a už to viac robiť nemôžem."

James Dean sa v roku 1931 narodil v meste Marion v Indiane a zomrel pri automobilovej nehode v kalifornskom Cholamev roku 1955 vo veku iba 24 rokov. Hral vo filmoch ako Na východ od raja či Giant. V jeho múzeu je vystavené hercovo oblečenie, školské zošity, Deanove kresby, originálne filmové plagáty, knihy a časopisy. I napriek tomu, že sa múzeum presťahuje do pivničných priestorov, jeho majiteľ bude pokračovať v predávaní darčekových predmetov.