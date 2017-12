Scarlett Johanssonová sa pre fotografov vrátila do New Yorku

14. dec 2005 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Hviezda filmov Ostrov či V dobrej spoločnosti Scarlett Johanssonová sa rozhodla, že je čas opustiť Los Angeles a vrátiť sa do svojho rodného New Yorku. Svoje rozhodnutie podložila tým, že v Kalifornii nemala ani chvíľu pokoja a všetok mediálny rozruch okolo nej vyvrcholil, keď v novinách objavila svoju fotografiu, ako kupuje tampóny a toaletný papier. "Milujem L. A., milujem to nádherné počasie. No fotografi mi boli neustále v pätách, tak som sa radšej vrátila," povedala mladá herečka. "Je to neuveriteľné. Celý čas sa musíte dívať cez plece. Potom si začnete namýšľať, že ste paranoický, ale i to, že ste paranoický neznamená, že vás stále niekto neprenasleduje s obrovským objektívom na krku." New York si herečka nevie vynachváliť, keďže sa vo veľkom dave dokáže omnoho lepšie skryť pred fotografmi.