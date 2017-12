50 Cent skúša šťastie už aj ako filmový producent

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Hiphopový spevák 50 Cent si môže do kolónky zamestnanie pridať ďalší zápis. Potom, čo sa úspešne presadil v speve, hudobnej produkcii, ako herec pred kamerami, spisovateľ ...

14. dec 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) - Hiphopový spevák 50 Cent si môže do kolónky zamestnanie pridať ďalší zápis. Potom, čo sa úspešne presadil v speve, hudobnej produkcii, ako herec pred kamerami, spisovateľ a módny návrhár, rozhodol sa tento talentovaný umelec skúsiť šťastie ako filmový producent. Ako povedal pre MTV Europe, svoju sériu knižiek napíše spolu so skupinou G-UNIT. Ak by sa v roku 2007 nedočkali divadelného spracovania, fanúšikovia ich určite budú môcť nájsť aj vo filmovej podobe na DVD. Okrem iného sa raper venuje i tvorbe videohier a produkcii tvrdého porna.