V piatok 16.decembra sa v SubClube uskutoční prvá akcia pod názvom ...and now for something completely different, pre tentoraz s podtitulom alternative disko.

14. dec 2005 o 13:53

V piatok 16.decembra sa v SubClube uskutoční prvá (dúfame nie posledná) akcia pod názvom ...and now for something completely different, pre tentoraz s podtitulom alternative disko. Názov akcie je publiku zatiaľ neznámy, no hudbu, ktorá sa bude hrať určite poznáte. Odznejú staré aj nové sklabdy od interpretov ako Moloko, Garbage, Groove Armada, Charlatans, Ladytron, Goldfrapp, Chemical Brothers, Air, Asian Dub Foundation, Stereophonics, Franz Ferdinand, Placebo, Queens of the Stone Age, Suport Lesbiens a mnohých ďalších. Tradičné škatuľky, ktoré na väčšine akcií obmedzujú výber pôjdu tentokrát bokom, jediným kritériom zostane dobrá hudba. Či už punk, alebo hip-hop. Elektronika, alebo gitary. S vokálom, alebo bez. Známe, menej známe aj najmenej známe, no všetko chuťovky, vďaka ktorým by malo byť postarané o zábavu až do rána. Chutný koktejl skladieb rôznych žánrov, z rôznych krajín, v rôznych jazykoch a rôznych rytmov vám namiešajú Huňo, Stajp a Cubby.

Huňo v minulosti pracoval v rádiách IRŠ MD-1 a Ragtime. Už v roku 1994 pripravoval alternatívne diskotéky v svojej rodnej Nitre, v rokoch 1995 - 2002 hral na väčšine akcií IRŠ MD-1 a od roku 2003 pravidelne organizuje obľúbené Ragtime Party.

V rádiu IRŠ MD-1 a neskôr aj v Rádiu Ragtime pôsobil aj Stajp. Pravidelne hrával na akciách organizovaných IRŠ MD-1. Neskôr sa začal venovať hudobnej publicistike a občasne hrával na rôznych akciách (Bourgeois v Spojke, súkromné party, …) Cubby je taktiež odchovaná v rádiu IRŠ MD-1, kde 5 rokov aktívne pôsobila. Počas tohto obdobia hrala na niekoľkých akciách rádia a v roku 2004 pravidelne hrávala v klube Unique.

Akcia sa začína o 21:00 a vstup je zdarma.