Gwyneth Paltrowová konečne priznala, že je tehotná

14. dec 2005 o 18:00 TASR

Londýn 14. decembra (TASR) - Gwyneth Paltrowová vraj konečne priznala, že je tehotná - keď narazila do svojho starého kamaráta Orlanda Blooma, píše dnes britský denník Mirror.

Herečka a jej manžel Chris Martin zatiaľ stále oficiálne nepotvrdili, že čakajú spolu druhé dieťa. Keď sa Gwyneth nečakane stretla so svojím hereckým kolegom v kine v londýnskom Notting Hille, Orlando údajne neskrýval prekvapenie nad jej oblými krivkami.

"Orlando nevidel Gwyneth už dlhší čas a poznamenal, že jej prsia vyzerajú skutočne monumentálne," prezradil nemenovaný zdroj. Gwyneth sa údajne zasmiala a odpovedala: "Viem, že sú veľké. Sama tomu nemôžem uveriť. No je to úžasné, nie? To je na tehotenstve to najlepšie. Strašne sa mi páči, ako vyzerajú!"

Keď jej ďalší nadšenec blahoželal k nastávajúcemu prírastku, 33-ročná herečka rozradostene poďakovala: "Som teraz skutočne šťastná, už to ani nemôže byť lepšie. Cítim sa výborne, ďakujem."

Hoci Gwyneth si užívala prítomnosť svojich kolegov zo šoubiznisu, zjavne jej chýbal manžel Chris, ktorý je momentálne so svojou kapelou Coldplay na turné po USA.

Hladiac sa po guľatom brušku, dodala: "Je to úžasný pocit a úžasné obdobie, no bola by som rada, keby tu bol so mnou aj Chris."