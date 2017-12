Jackson zvolil cestu, ktorá nie je

King Kong (King Kong) o USA/ Nový Zéland o 2005 o 187 min o Námet: Merian C. Cooper, Edgar Wallace o Scenár: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson o Réžia: Peter Jackson o Kamera: Andrew Lesnie o Hudba: James Newton Howard, Mel Wesson o Hrajú: Naomi

15. dec 2005 o 11:30 MILOŠ ŠČEPKA

Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler o Premiéra v SR: 15. 12.

Ak dnes vzniká nová verzia starého úspešného filmu, autori sa usilujú všemožne ho aktualizovať. Keď neposunú do súčasnosti dej, využijú aspoň všetky dostupné prostriedky na to, aby ho urobili čo najpresvedčivejší, najpravdepodobnejší, najpútavejší. S cieľom navodiť u diváka pocit autenticity, aby uveril a zabudol, že sa pozerá na niečo umelé, neskutočné.

Druhý spôsob je nadhľad, odstup, retro, štylizácia, paródia. Inej cesty niet. Peter Jackson sa vo svojom King Kongovi vydal práve ňou - treťou cestou, ktorá nejestvuje. Dej sa odohráva v roku 1933, keď nakrútili prvého slávneho King Konga, a film v sebe kombinuje retro s najmodernejšími digitálnymi technikami, ktoré si režisér osvojil pri výrobe Pána prsteňov. Režisér zachoval všetky dobové necnosti: naivitu, nezmyselnosť, ignorovanie elementárnej logiky i prírodných zákonov, klišé, stereotyp, prázdne frázy, faloš, nadhrávanie, pátos.

Nielenže zachoval, on to všetko vŕši a hyperbolizuje do priam obludných rozmerov. Toto nie je film o King Kongovi, toto je film King Kong! Kinematografická obluda, nočná mora ctiteľov filmového umenia.

Všetko je tu také zveličené, že ničomu nemožno veriť. Preto je ťažké nechať sa unášať obrazovými orgiami, ktoré Jackson pripravil. Celé je to príliš prehnané na to, aby to mohlo byť pútavé. Z každého záberu kričí: som umelý! Na druhej strane tu však niet ani náznaku odstupu, zveličenia, chýba povestné sprisahanecké žmurknutie Indiana Jonesa do kamery, ktorým Spielberg vedel tak majstrovsky navodiť pocit spolupatričnosti medzi publikom a filmárom. Jackson nám dožičí nanajvýš tak zábery na ľudskú mimiku veľkej opice. Je ich tu do omrzenia.

Jediné náznaky rafinovanej hry režiséra s publikom možno nájsť mimo filmu: na propagačných fotografiách a v reklamách sú použité zábery a celé scény, ktoré vo filme nie sú. Ale možno sa doň už nezmestili, veď beztak má neskutočných 187 minút, je rozťahaný, bez tempa a napriek nekonečnému sledu obrazových atrakcií - nudný.

Dokonca i stavby chvíľami vyzerajú, ako keby režisér používal zábery vyhodené z Pána prsteňov. Typicky jacksonovské monumentálne obrázky nekonečných skál a stavieb, ale aj domorodci na Ostrove lebiek (prirodzene, že primitívni a od prírody zlí divokí černosi) ani čo by z oka vypadli Hai Skurutom. Naomi Watts je tiež viac dobrá kráľovná šľachetných elfov ako prostá newyorská herečka.

Lenže za Pánom prsteňov, nech ho Jackson potláčal, ako len chcel, vždy stál J. R. R. Tolkien so svojím filozoficky ladeným literárnym dielom. Za King Kongom stojí King Kong - film z roku 1933 - a za ním šestákové zábavné čítanie Edgara Wallacea. Pusto - prázdno.

Po rokoch rozkvetu a uznania sa film na celom svete sťahuje z niekdajších honosných kín v centrách miest (zanikajú pre nezáujem publika) do multiplexov v predmestských nákupných strediskách. Dnes kinematografia našla svoje miesto hneď vedľa pultov s večne zľavneným tovarom a reštaurácií, v ktorých vrchol kulinárskeho zážitku predstavuje fašírka v žemli.

Z fenoménu, ktorý mohol byť umením, sa stal málo hodnotný tovar instantnej zábavy na jedno použitie. Jackson to pochopil a nakrútil King Konga pre tretie tisícročie. Takého, akého si zaslúžime. A hoci to notorickí zákazníci predmestských shopping parkov asi ani nepostrehnú, jeho film naozaj pôsobí ako poriadna facka.

