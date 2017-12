Hudobné DVD

Jimi Hendrix - Live At Woodstock

15. dec 2005 o 10:45

Pravá lahôdka medzi tohtoročnými hudobnými DVD nosičmi. Kompletný záznam vystúpenia, ktorým legendárny americký gitarista v roku 1969 ukončil legendárny americký festival. Okrem štrnástich koncertných čísiel (vrátane nezabudnuteľnej coververzie hymny USA) v spoločnosti jeho vtedajšej skupiny Band of Gypsies tu prvýkrát môžete vidieť unikátne zábery z tlačovej konferencie, ktorá sa konala zopár dní po Woodstocku a ďalšie zaujímavé bonusy.

U2 - Vertigo 2005

Kto sa nedostal na posledné koncerty írskeho kvarteta U2, ešte nemusí úplne zúfať - je tu šanca zakúpiť si ich najnovšie DVD - výber z dvoch májových koncertov z Chicaga. Bono a spol. stavili nielen na osvedčené hity, ale pomerne veľký priestor dávajú aj skladbám z najnovšieho albumu How To Dismantle An Atomic Bomb. DVD vychádza v dvoch verziách: ako sólokoncert alebo s výpravným dokumentom zo zákulisia a zábermi členov skupiny počas koncertu.

LIVE 8 - One Day One Concert One World

Ešte si spomínate na mamutiu akciu Live 8, ktorá spojila celý svet v boji proti chudobe? Veľkolepý koncert vyšiel koncom jesene na výpravnom 4DVD obsahujúcom to najlepšie, čo sa na deviatich svetových pódiách 2. júla 2005 udialo. V pamäti zostane veľký comeback Pink Floyd, ale aj vystúpenia U2, Paula McCartneyho, Neila Younga či R.E.M. Komplet zahŕňa aj povinné scény zo zákulisia. Výťažok predaja ide na konto Band Aid Trust, čiže aj takto organizátori pomáhajú Afrike.

Horkýže slíže - Živák

Koncert nitrianskej skupiny Horkýže slíže môžete mať vďaka ich Živáku aj doma. Ich tohtoročné vystúpenie v Leviciach vyšlo v jesennných mesiacoch vo forme CD a DVD a zaznamenáva skupinu tak, ako hrá na koncertoch - veselý punkrock krížený s recesistickými textami a vtipnými poznámkami členov. Na DVD nájdete 25 piesní, vybrané videoklipy ako aj bláznivý dokument cesty do amerického Chicaga. Kristína Kúdelová, Peter Bálik a Oliver Rehák