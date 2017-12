Jude Law si zahrá po boku Cameron Diazovej

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) - Britský herec Jude Law, ktorého milostné avantúry mimo vzťahu s herečkou Siennou Millerovou mali väčšiu mediálnu pozornosť než jeho filmové úlohy, sa konečne dostal do správ aj z lepších príčin. Herec známy z filmov ako Návrat do Cold Mountain či Alfie opäť pracuje a tentoraz sa objaví v romantickej komédii Holiday po boku Cameron Diazovej, Kate Winsletovej a Jacka Blacka. Pod film sa autorsky podpísala scenáristka, producentka a režisérka Nancy Meyersová. Jude Law si zahrá objekt túžby Cameron Diazovej, ktorá prišla za svojou opustenou priateľkou do Londýna. S filmovaním by sa malo začať niekedy na začiatku budúceho roku.