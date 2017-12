Vyvolení: Luis si berie do Duelu Tonyho

Bratislava 15. decembra (TASR) Španiel Luis si za súpera do sobotňajšieho Duelu reality šou Vyvolení vybral oravského svalovca Tonyho Ferletjaka.

15. dec 2005 o 9:25 TASR

Medzi obidvoma hráčmi panuje už dlhšiu dobu napätie, ktoré pred pár dňami vyústilo do otvoreného konfliktu a nepríjemných slov za účasti českého vyvoleného Vladka. Hoci sa atmosféra upokojila, duel Tony a Luis, označovaný aj ako súboj Titanov, sa dal viac-menej očakávať. Počítal s ním aj Tony. Ak by sa to nestalo teraz, stretli by sa vraj o týždeň. Luis, ktorého v pondelok označili zelenou šatkou traja spolubývajúci, dostal zatiaľ v poslednom Dueli s Kikom najviac hlasov. Ako však pri stredajšej Výzve poznamenal, vôbec sa na to nespolieha. Podľa Tonyho sa šance na výhru budú odvíjať od toho, ako ľudia posúdia daný konflikt. Priznal tiež, že návrat do vily by preňho znamenal pocit istého zadosťučinenia. Spevavý Španiel označil vo svojom príhovore Tonyho za dobrého chlapa. Od začiatku sme mali konflikty. Si ale dobrý chlap, nemáš zlé srdce, len by si mohol niekedy informácie podávať ináč, dodal Luis, ktorý pred označením súpera poprosil spolubývajúcich, aby si všetci podali ruky s heslom Všetci za jedného, jeden za všetkých.

Kto z tejto dvojice sa zo sobotňajšieho Duelu do vily nevráti, ale naopak, bude v hre o ceny za 11 miliónov pokračovať, rozhodnú diváci svojim hlasovaním.