Lenka Filipová pripravuje koncerty aj nový album

15. dec 2005 o 14:31 SITA

BRATISLAVA 15. decembra (SITA) - Lenka Filipová sa už pomaly pripravuje na ďalší náročný pracovný rok. Čaká ju veľké koncertné turné i príprava nového radového albumu. Už vo februári by mala Filipová vyraziť na koncertné turné po Čechách, Morave i Slovensku. Obľúbená gitaristka a speváčka bude koncertovať počas celej jari a po dlhšom čase sa objaví aj v Bratislave. "Určite vystúpim v mestách, kde som tento rok nehrala," hovorí a dodáva, že počas jej tohtoročného turné sa na veľa miest nedostalo. "Turné v júni na Slovensku bol taký predvoj pred 2CD Best of ešte predtým, ako vyšlo a budúci rok by som chcela turné zopakovať i s existujúcim 2CD. Tie mestá, na ktoré sa nedostalo, sú napríklad Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Nitra, takže tam sa určite ukážem."

Ešte predtým ako vyrazí na jarné turné, začne Lenka pracovať aj na koncepte svojho nového radového albumu, ktorý by mal vyjsť koncom roka 2006. "Už mám v hlave nápad, ako by malo vyzerať. Určite to bude pestré a v našej kozmopolitnej dobe by to malo byť aj v rôznych jazykoch, čiže nie len v češtine, ale môžem spievať aj francúzsky, čo odo mňa fanúšikovia vyžadujú. Možno tam bude aj niečo v angličtine, nejaká keltská vec a možno aj niečo v slovenčine. Je to otvorené a myslím, že sa k tomu uchýlim, lebo mám túto pestrosť a rôznorodosť rada, viac nechcem prezrádzať, pretože som poverčivá," predsa len prezradila Filipová v rozhovore pre agentúru SITA.

