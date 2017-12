Viedeň

HUDBA

16. dec 2005 o 0:00

Ples ACS, Grand Hotel Dolder Zürich 1948. FOTO - © JAKOB TUGGENER STIFTUNG



Arena, Baumagasse 80

16. 12. "Funk You!" o 21

17. 12. "Deströyer", Metal, Stoner Party o 21.00

19. 12. Tiger Lou o 20.00

20. 12. The Waltons, V8 Wankers o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

16. 12. Riverside Stompers o 21.00

17. 12. Sister Shirley Sydnor & Original Storyville Jazzband o 21.00

20. a 21. 12. Mojo Blues Band o 21.00

22. 12. Elly Wright's Gospel Night o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

18. 12. Lucy McEvil o 20.00

20. 12. Marianne Mendt: "Mendt v Advente" o 20.00

22. 12. Mesačná noc je mojou poéziou: piesne, šansóny z Krakova o 20.00

Planet Music, Albert-Stiffter-Strasse

14. 12. Planet Future Festival Vol. 15, pop-rock: Flanagan's Fog, Friek, Leonov, Variety o 20.00

16. 12. Iron Savior, Basement, Valsans o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

16. 12. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.00 - premiéra

18. 12. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 18.00

19. 12. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Otakara a koniec o 18.00

20. 12. R. Wagner: Domy z jedle za 80 minút o 20.00

21. 12. T. Bernhard: Elizabeth o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

16. 12. E. Jelinek: Babel o 20.00

17. 12. L. Bärfuss: Autobus o 18.00

19. 12. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.30

21. 12. R. Schimmelpfenning: Žena z minulosti o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

16. 12. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

17. 12. H. Ibsen: Nora o 15.00

19. 12. H. v. Kleist: Amphitryon o 18.00

20. 12. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

22. 12. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Židovské múzeum mesta Vieden, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana - tvorba jednej ikony

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 8. 1. 2006 Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

Albertina, Albertinaplatz 1

do 22. 1. 2006 Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

do 19. 3. 2006 Egon Schiele

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. 2006 Albert Watson

Lichtensteinovo múzeum,

Fürstengasse 1

do 29. 1. 2006 Barokový luxus - porcelán

Rakúska národná knižnica, Josefsplatz 1

do 29. 1. 2006 Mozart: Rekviem. Originálna partitúra

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 30. 1. 2006 Impresionisti

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 19. 2. 2006 Na východe vychádza slnko, na západe tiež

BA-CA Kunstforum, Freyung, Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 22. 2. 2006 Superstars. Od Warhola po Madonnu

Múzeum Sigmunda Freuda,

Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

MAK- Múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 26. 3. 2006 Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba

RÔZNE PODUJATIA

Viedenské vianočné trhy:

do 23. 12. Zima v MuseumsQuartieri, denne od 14.00 do 22.00

do 23. 12. Vianočné trhy na Spittelbergu, po - pia 14.00 - 21.00, so - ne 10.00 - 21.00

do 23. 12. Umelecko-remeselné trhy pred Karlskirche

do 23. 12. Staroviedenský Christkindlmark

do 24. 12. Viedenský Christkindlmarkt, Radničné nám., od 9.00 - 21.00

do 24. 12. Vianočná dedina Unicampus, Alser Strasse 4, po - pia 14.00 - 22.00, so - ne 11.00 - 2.00

do 24. 12. Vianočné a umelecké trhy pred zámkom Schönbrunn, denne od 10.00 do 20.30

Adventný umelecký kalendár pred viedenskou radnicou, Radničné námestie

16. 12. Hermann Nitsch, 17. 12. Hubert Pfaffenbichler, 18. 12. Veronika Steiner, 19. 12. Monika Piokowska, 20. 12. Dominik Steiger, 21. 12. Stefan Zsaitsits, 22. 12. Hans Staudacher

Plesové večierky v Hermesovej vileVo Viedenskom múzeu v Hermesovej vile si priatelia plesov a plesovej sezóny prídu na svoje prostredníctvom aktuálnej prezentácie pod názvom Plesové večierky. Stovka fotografií švajčiarskeho fotografa Jakoba Tuggenera (1904 - 1988) zachytáva svet luxusu, lesku a tanca, ale aj únavu, samotu a melanchóliu nasledujúcich rán. Dámy vo večerných róbach, rozbité poháre od šampanského, erotické pohľady a iskrenie, to sú obrazy Jacoba Tuggenera, ktoré zachytával na večierkoch vyššej buržoáznej spoločnosti. Jeho snímky zobrazujú rušné a noblesné plesy od tridsiatych až do konca päťdesiatych rokov na rôznych miestach v plesových sálach v Zürichu, v slávnom St. Moritzi, ale i momentky z viedenského Opernballu.

Expresionistické majstrovské diela Tugennera sú po prvýkrát vystavené v hlavnom meste Rakúska. Zachytávajú vrcholy i pády noblesných plesových zábav európskej smotánky z polovice minulého storočia.

Výstava je prístupná denne okrem pondelka od 9.00 do 16.30 v Hermesovej vile v Lainzer Tiergarten. V dňoch 24. a 31. decembra od 9.00 do 13.00. Dňa 25. decembra a 1. januára bude múzeum zatvorené. Výstava potrvá do 12. marca 2006.

Všade vládne vianočná atmosféraNa Radničnom námestí môžete do 24. decembra navštíviť tradičný vianočný trh Christkindlmarkt, ktorý sa koná pod názvom Wiener Adventzauber - Viedenské adventné čaro. Najstarší miestny vianočný trh so 145 drevenými stánkami ponúka tradičné špeciality od pečených gaštanov pre najmenších po punče rôzneho druhu pre dospelých. Od prvého adventného týždňa patria k sprievodnému programu Christkindlmarktu koncerty zborov z celého sveta, ktoré sa konajú v sálach mestskej radnice. Najmenší návštevníci si počas zborových koncertov môžu prísť podebatovať s Gašparkom do slávnostnej sály radnice. Vežové koncerty sa postarajú o predvianočnú náladu návštevníkov vianočných trhov. V priľahlom Radničnom parku nájdu návštevníci aj tematické stromy, ktoré zdobia klasické vianočné gule, ale aj bielo-červené cukrové tyčinky. Pre deti sa medzi novinkami v parku objavil dub (na snímke), ktorý im vyrozpráva svoj príbeh, zamilovaní tu nájdu svoj "srdiečkový strom".