Album remixov Collectables od Ashanti prináša aj štyri novinky

16. dec 2005 o 21:10 SITA

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - Ashanti do hudobného sveta rázne vstúpila v roku 2002, keď jej debutový album nazvaný Ashanti pristál priamo na prvom mieste Billboard Top 200 aj R&B album chart. Hneď v prvom týždni sa ho predalo 504 693 kusov.

Ashanti Douglas sa narodila v roku 1980 na Long Islande v hudobníckej rodine. Jej otec bol spevákom a matka učiteľkou tanca. Už ako šesťročná začala Ashanti spievať v gospelovom zbore. Jej závratnú kariéru rozbehli duety s veľkými menami rapovej scény: Always on Time s Ja Ruleom, What's Luv? s Fat Joeom a Unfoolish s Notorious B.I.G. Netrvalo dlho a mladá vokalistka si vybudovala vlastné meno. Jej prvý sólový singel Foolish dobyl hitparádu Hot 100. Na vlnu úspechu ju nasadil producent Irv Gotti, ktorý má na svedomí aj hit menom Ja Rule. Newyorský producent sa o Ashanti začal zaujímať najmä pre jej krásu, tanec a herecké skúsenosti. Tancovať sa učila v centre Bernice Johnson Cultural Arts Center. Priestor pre vydanie jej debutu s názvom Ashanti pripravili úspešné single Always on Time a What's Luv?. Po vydaní jej sólového singla Foolish sa stala rekordérkou - Ashanti je prvou ženou, ktorá mala v Top 10 tri single súčasne: oba duety i sólovku. Gotti neskôr pripravil remix skladby Foolish s názvom Unfoolish, ktorý si Ashanti strihla s Notoriousom B.I.G. V roku 2003 sa vrátila s druhým albumom Chapter II, ktorý tiež dosiahol 1. miesto v Billboard album chart. Pochádza z neho singel Rock Wit U (Awww Baby). Koncom toho istého roka vydala vianočný album a koncom roka 2004 album Concrete Rose.

Jej najnovší album Collectables by Ashanti prináša fanúšikom kolekciu šiestich remixov a štyri úplne nové skladby: Still on It, I Love You, Show You a I Found It in You. Medzi remixami nechýbajú skladby ako: Rain on Me (s Ja Ruleom, Husseinom Fatalom a Charli Baltimore), Only U (s Ja Ruleom, Caddillac Tahom, Merce a Black Child), Still Down (s Caddillac Tahom) a Focus. Album však debutoval len na 59. mieste s 35 tisíc predanými nosičmi v prvom týždni.