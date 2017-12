Víťaza miliónovej výhry pozná už aj český Veľký brat

19. dec 2005 o 8:28 TASR

Praha 18. decembra (TASR) Víťazom finančnej prémie 10 miliónov českých korún sa dnes večer v reality šou Big Brother českej komerčnej televízie Nova stal 24-ročný David Šín prezývaný Šrek.

Diváci konkurenčnej TV Prima o víťazovi obdobnej reality šou VyVolení rozhodli pred týždňom. Obe televízie viac ako tri mesiace medzi sebou viedli nevyhlásenú vojnu o sledovanosť a príjmy z reklamy.

Pri diváckom hlasovaní v superfinále robotník Šrek porazil 29-ročnú študentku Evu Hrozinkovú. Šrekovi svoj hlas poslalo 55 percent hlasujúcich, Eve 45 percent. Koľko hlasov v skutočnosti o víťazovi rozhodlo, TV Nova nezverejnila.

Do súboja o rozprávkovú výhru sa v českom Veľkom bratovi pred 112 dňami zapojilo 17 súťažiacich. Do dnešného finále postúpili traja obyvatelia vily, okrem Šreka a Evy aj bývalý pornoherec Filip Trojovský. Ten musel dnes večer vilu opustiť ako prvý a do superfinále nepostúpil.

O prekvapenia vo vile núdza nebola. Zaslúžili sa o ne hlavne súťažiaci rôznymi posteľovými scénami, ale aj česká televízna rada, ktorá kvôli vulgarizmom a obscénnym záberom odvysielaným pred 22. hodinou rozdáva pokuty ako na bežiacom páse. Celková výška pokút pre Novu sa priblížila k hranici dvoch desiatok miliónov korún.

O prekvapenia núdza nebola ani počas finálového večera. Napätí súťažiaci v dome nevypočuli do konca vetu moderátora Leoša Mareša: "...Ide Eva... Do superfinále!", a začali sa s Evou lúčiť a vyprevádzať ju. Keď študentka Eva zistila, že zostáva, chytala sa za srdce a lapala po dychu. A šokovaný Filip sa zmohol iba na repliku: "Prečo mi to, Leoš, robíš?!"

V konkurenčnej TV Prima v reality šou VyVolení pred týždňom zvíťazil Vladko Dobrovodský. Jeho výhra predstavuje 11 miliónov českých korún, je ale rozložená na viacero "položiek". Vladko, ktorý sa netají svojou homosexuálnou orientáciou, získal "poukaz" na luxusný byt v Prahe v hodnote päť miliónov Kč, terénne auto za milión, elektroniku za pol milióna, oblečenie za 300.000 Kč a nárok na štyri dovolenky za 600.000 Kč. V priebehu budúcich 12 mesiacov získa hotovosť vo výške 3,6 milióna Kč. Nemilým prekvapením ale bolo jeho zistenie, že byt, ktorý vyhral, ešte nejestvuje a dostane ho až na jar 2007.

