Zmizla socha Henryho Moora za 5,3 milióna dolárov

LONDÝN - Bronzové dielo sochára Henryho Moora bolo ukradnuté priamo spred sídla jeho nadácie severne od Londýna. Britská polícia informovala, že traja muži sochu v hodnote 5,3 milióna dolárov naložili na nákladný automobil a zmizli na neznámom mieste.

19. dec 2005 o 11:00

Archívna snímka sochy na pôvodnom mieste. FOTO - AP/SITA



Briti sa obávajú, že by zlodeji mohli vzácnu sochu zničiť alebo predať do zberných surovín. "Mohlo to byť čokoľvek, od organizovanej krádeže pre zberateľa až po krádež pre výkupnú cenu bronzu," povedal detektív Graeme Smith. "Bolo by totiž veľmi ťažké predať sochu."

Henry Moore, ktorý zomrel v roku 1986, patrí k najvýznamnejším umelcom 20. storočia. Preslávil sa najmä mohutnými prácami z bronzu a kameňa. Skulptúru, ktorá sa v Británii považuje za jeden zo symbolov kultúrneho dedičstva, dokončil v roku 1970. (čtk)