CD

nové CD na trhu

19. dec 2005 o 9:00

Patti Smith: Horses

Arista/ Sony BMG

Tridsiate výročie vydania albumu Horses oslávila Patti Smith vo veľkom štýle. Nielenže vyšla reedícia tohto slávneho albumu, ale táto nekompromisná americká speváčka a poetka sa k nej rozhodla pridať aj koncertné prevedenie Horses z tohto roku, ktoré Smithová s kapelou nahrali v Londýne. Jej debut, ktorý hudobní kritici považujú za jeden zo stovky najdôležitejších albumov populárnej hudby vôbec, je dôkazom veľkej sily a imaginácie tejto speváčky. Tá sa v čase vzniku tohto albumu mohla spoľahnúť aj na člena svojej sprievodnej kapely, československého emigranta Ivana Krála.

Private Investigations: The Best of Dire Straits and Mark Knopfler

Universal

Vôbec po prvýkrát sa na jednom albume objavujú všetky najlepšie piesne Marka Knopflera, či už z obdobia pôsobenia v legendárnych Dire Straits, alebo z jeho sólovej dráhy. Posledný výberový album, ktorý vychádza vo forme jedného alebo dvoch CD, hovorí, že tento skvelý skladateľ a gitarista nestratil po rozpade kapely nič zo svojho talentu. Sólové piesne ako What It Is, Sailing To Philadelphia alebo Boom Like That sú na rovnakej úrovni ako superhity Sultans of Swing, Romeo and Juliet alebo Money For Nothing z éry Dire Straits. Album obsahuje aj duet s americkou speváčkou Emmylou Harrisovou All the Roadrunning, ktorý slúži ako ochutnávka z ich pripravovaného spoločného albumu na rok 2006.

Bryan Adams: Anthology

Universal

Nič nové na svete, dáme si repete. Aj kanadský rocker sa drží tohto hesla a opäť ponúka výber najlepších piesní, tentoraz vo forme dvojdielnej antológie. Album obsahuje 33 piesní z jeho bohatej hudobnej dráhy, ako aj zopár prekvapení ako napríklad nie príliš vydarenej When You're Gone, kde si svoj spevácky debut odkrútila silikónová Pamela Anderson (!?). Kanaďan, ktorý prekvapil pred dvoma rokmi Bratislavu skvelým koncertom a príjemným skromným vystupovaním, má hity na rozdávanie. Run To You, Summer of 69, (Everything I Do) I Do It For You alebo All For Love, ani dnes sa bez nich nezaobíde žiadne rádio.

Zuzana Homolová: Tvojej duši zahynúť nedám

Slnko Records

Staré slovenské balady, ktoré ani trochu nezaostávajú za dnešnou krutou súčasnosťou. "Našťastie, v nových šatách, takže stále krásne," píše sa v tlačovej správe vydavateľstva Slnko Records o novom albume folkovej speváčky. Zuzana Homolová už roky pre ľudí znovuobjavuje staré slovenské piesne s vražednou tematikou, bez ohľadu na to, či na hudobnej scéne je v móde world music. Tentoraz jej s krvavými baladami pomáhajú zaujímaví hostia - producenti Daniel Salontay a Samo Smetana, ako aj Marián Varga či Oskar Rózsa.

Kate Bush: Aerial

EMI

Dlhých dvanásť rokov. Presne toľko času uplynulo od posledného albumu anglickej speváčky Kate Bushovej. Aerial, jej najnovší počin, ktorý vyšiel ako koncepčný dvojalbum, je podľa hudobných kritikov veľkým comebackom tejto speváčky, ktorá sa na začiatku 90. rokov vymenila kariéru za rodinu. Je to aj jej najosobnejšia nahrávka, na ktorej Bushová spieva o tých najobyčajnejších veciach, akou je napríklad aj starostlivosť o domácnosť, ale prevažujú skôr vážnejšie témy. Trebárs obdiv k Johanke z Arcu alebo nedávna smrť jej matky. Aerial je veľkým hudobným dobrodružstvom, vyhýbajúcim sa popovej priamočiarosti, na ktorom majú svojej miesto súčasnou elektronikou podfarbené plochy, jednoduché melodické nápady, džez alebo orchestrálne vsuvky. (peb)