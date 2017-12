Zomrel známy taliansky tenor Enzo Stuarti

19. dec 2005 o 18:20 SITA

BRATISLAVA 19. decembra (SITA/AP) - Enzo Stuarti, svetoznámy taliansky tenor, ktorý sa preslávil i na newyorskom Broadwayi či v Carnegie Hall, zomrel vo veku 86 rokov. Ako uviedla jeho rodina, spevák zomrel v piatok 16. decembra po komplikáciách so srdcom. Stuartiho syn Larry Stuart povedal, že jeho otec účinkoval vo viac ako tucte broadwayských produkcií, okrem iného i South Pacific a Kiss Me Kate. Spevák spočiatku vystupoval pod menami Larry Lawrence a Larry Stuart, kým sa definitívne nerozhodol pre meno Enzo Stuarti. Patril medzi stálych hostí televíznych show, ktoré uvádzali moderátori ako Ed Sullivan, Mike Douglas či Johnny Carson. Okrem hviezdnej kariéry na pódiu sa Enzo Stuarti preslávil aj na poli reklamy, keď naspieval spot pre špagetové ragú. "Tie reklamy z neho urobili osobnosť," povedal jeho syn. Medzi jeho najznámejšie albumy patria Enzo Stuarti Arrives At Carnegie Hall či Bravo Stuarti! Soft and Sentimental.

Stuarti sa narodil 3. marca 1919 v Ríme. V roku 1945 emigroval do USA za rodinou, ktorá tu žila už dlhšie. Po tom, čo odslúžil vojenskú službu v námorníctve sa na niekoľko rokov vrátil do Talianska. Keď potom v roku 1951 prišiel naspäť do USA, začal vystupovať na Broadwayi.