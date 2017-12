Peter Konček bude doma s rodinou

19. dec 2005 o 10:38 SITA

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Finalista SuperStar Peter Konček strávi tohtoročné Vianoce, tak ako každý rok, v spoločnosti rodiny. Práve to, aby bol s rodinou, je podľa neho najdôležitejšie. "Príde mi rodina zo Švajčiarska, zasadneme pri krbe a darčekoch," hovorí Peter. Dom Končekovcov býva počas Vianoc plný ľudí, lebo sa stretáva celá rodina. "Preplnený dom, hluk, horiaci krb, pekný stromček a sme tam pokope celá rodina," opisuje Peter vianočnú atmosféru. Rodina si podľa neho potrpí aj na tradície. "Najprv máme oplátku s medom a cesnakom, potom si dávame šošovicovú polievku a máme kapra. Pre môjho brata a otca je namiesto kapra filé a k tomu máme zemiakový šalát. Na stole máme aj taký maličký tanierik, kde odkladáme kúsok zo všetkého pre zosnulých," prezrádza vianočné menu.

Do Nového roka si Peter podľa vlastných slov želá "to isté, čo každý rok: zdravie a šťastie." Dodáva však, že si želá aj to, aby sa na pultoch darilo jeho debutovému albumu My Soul.