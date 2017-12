Anistonová chce založiť s Vinceom Vaughnom rodinu

19. dec 2005 o 11:41 TASR

Los Angeles 19. decembra (TASR) - Americká herečka Jennifer Anistonová túži po dieťati so svojím terajším partnerom Vinceom Vaughnom. Jennifer (36), známa hviezda populárneho seriálu Priatelia, je pripravená založiť si s Vaughnom (35) po takmer polročnom vzťahu rodinu.

"Želala by som si, aby som čo najskôr otehotnela. Viem, že som to povedala viackrát v minulosti, no v tomto vzťahu to myslím vážne," zdôraznila Anistonová, ktorá sa po rozvode s Bradom Pittom spoznala pri nakrúcaní filmu The Break Up so svojím súčasným partnerom.