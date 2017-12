Jackson stále necháva svoje zvieratá hladovať

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Spevák Michael Jackson je na tom údajne tak zle, že mu začali byť ľahostajné aj zvieratá z jeho farmy. Majiteľ sa o ne odmieta starať, následkom čoho všetky hladujú. Michael ...

19. dec 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 19. decembra (SITA) - Spevák Michael Jackson je na tom údajne tak zle, že mu začali byť ľahostajné aj zvieratá z jeho farmy. Majiteľ sa o ne odmieta starať, následkom čoho všetky hladujú. Michael síce utiekol pred svojimi kritikmi do Bahrajnu, ale zvieratá nechal žiť v jeho bývalom sídle Neverland. Na účet jeho súkromnej zoologickej záhrady nepreviedol dostatočné množstvo peňazí a zvieratá popového kráľa tak budú mať pravdepodobne chudobné Vianoce. Okrem krmiva nezaplatil ani účet za elektrinu a tak sa už na Neverlande ani nesvieti. "Zatiaľ čo je Jackson v Bahrajne aj so svojimi deťmi a ich opatrovateľkou, na ranči to nevyzerá dobre," uviedol vo svojom stanovisku novinár Roger Friedman.