Robbie Williams pri cvičení rád používa ženské oblečenie

20. dec 2005 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Kým väčšina mužov by radšej umrela, ako sa obliecť do ženských šiat, britský spevák Robbie Williams sa vybral opačnou cestou, keďže používa korzety, ktoré ho udržujú v dobrej kondícii. Ako súčasť bežnej cvičebnej rutiny spevák rád využíva i prístroje na rozpúšťanie tukových vankúšikov s názvom Vacunaut. Má ich nainštalované vo svojich domoch tak v USA, ako aj v Británii. Robbie tiež rád nosí obtiahnuté oblečenie, ktoré pri cvičení využívajú väčšinou ženy. "Robbie má rád fitnes a už som počul o tom, že využíva Vacunaut," potvrdil informáciu pre denník The Sun spevákov hovorca.