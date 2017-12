Sarah Connorová chce druhé dieťa

20. dec 2005 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Popová speváčka Sarah Connorová je údajne znova tehotná. Informoval o tom nemecký týždenník Bild am Sonntag. Po narodení synčeka Tylera sa Sarah spolu s manželom Marcom Terenzim teší na ďalší prírastok do rodiny. Speváčka tehotenstvo ešte oficiálne nepotvrdila, ale zaoblené bruško je už vidieť a speváčka tiež skoncovala s fajčením. Connorová dokonca odvolala aj účinkovanie v programe José-Carreras-Gala v Lipsku, kde mala vystupovať spolu s Eltonom Johnom a Xavierom Naidoom. "Chceme druhé dieťatko! Veľmi by sme si priali, aby mal Taylor už čoskoro súrodenca. Potom sa už na cestách nebude tak nudiť a bude sa mať s kým hrať," vyhlásili Sarah a Marc.