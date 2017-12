Chris Martin mal dopravnú nehodu

20. dec 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Pri frontmanovi britskej rockovej skupiny Coldplay Chrisovi Martinovi v pondelok stáli všetci svätí, keď sa v Londýne vyhol vážnym zraneniam pri dopravnej nehode. Spevák nabúral so svojím BMW X5 do iného automobilu, no nič vážne sa mu nestalo. Autonehoda sa stala na rušnej ulici neďaleko Belsize Parku. Podľa informácií sedela v spevákovom aute aj jeho manželka, tehotná držiteľka Oscara Gwyneth Paltrowová.