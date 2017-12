Kylie chce do roka vydať nový album

20. dec 2005 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Austrálska popová hviezda Kylie Minogue by na budúci rok chcela nahrať nový album. Kylie so zlatým hlasom šťastne ukončila chemoterapiu a teraz je plná plánov do budúceho roku. "Naplánovala si, že v lete 2006 nahrá nový album," povedal zdroj z jej okolia pre britský denník The Sun. Album pôvabnej Kylie, ktorá zatiaľ nad rakovinou víťazí, by mal vyjsť koncom budúceho roku. Okrem toho chce pre svojich fanúšikov pripraviť aj sériu koncertov. Bojovníčka Kylie chce vystúpiť aj na budúcoročnom hudobnom festivale Glastonbury. Predpokladá sa, že Vianoce strávi v spoločnosti svojho snúbenca Oliviera Martineza a jeho rodiny vo Francúzsku.