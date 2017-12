Paris Hiltonová minula za dve hodiny 3,2 milióna korún

20. dec 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Dedičke hotelového impéria Hilton Paris Hiltonovej údajne stačili iba dve hodiny na to, aby minula v prepočte 3,2 milióna korún v kalifornskom Beverly Hills. Táto 24-ročná celebrita si naplnila auto drahými darčekmi z luxusných obchodov ako Louis Vuitton, Sony Style a Jennifer Kaufman počas krátkej ale intenzívnej nákupnej horúčky. Nákupné centrum opustila až vo chvíli, keď sa do jej auta nezmestila už ani jedna taška s darčekmi. Podľa denníka The Post sa dedička multimiliónového majetku i napriek svojim nákupným excesom v obchodnom svete správa nanajvýš rozumne. Zarába totiž všade, kde sa dá - účinkovala v reality show The Simple Life, vo filmoch, nahrala hudobný album, má vlastnú odevnú a kozmetickú značku, vlastný nočný klub na Floride a napísala i bestseller Spoveď dedičky.