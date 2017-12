The Fugees konečne na Slovensku

20. dec 2005 o 12:21 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Hviezda hip-hopovej scény skupina The Fugees sa chystá na svoje historicky prvé vystúpenie na Slovensku. Koncert, ktorý mali v zostave Lauryn Hill, Wyclef Jean a Pras odohrať koncom novembra, sa potom presunul na štvrtok 22. decembra. Formácia tak vystúpi už tento štvrtok v Incheba Aréne o 20:00. Predkapelou legendárnej skupiny bude slovenská formácia Kontrafakt. The Fugees vo svojom trojhodinovom programe okrem známych hitov spustia na fanúšikov aj lavínu nových skladieb z pripravovaného albumu. Ich triumfálny návrat na pódiá spestria vystúpeniami aj najznámejšie slovenské hip-hopové formácie, ktoré sa predvedú po polnoci. Megašou bude pokračovať do skorých ranných hodín. Vstupenky, ktoré boli určené pre pôvodný termín koncertu, zostávajú v platnosti.