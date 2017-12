Herečka, ktorá sa týrala jahodovými jogurtmi - Jane Fondová

20. dec 2005 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 20. decembra (SITA) - Americká herečka Jane Seymour Fondová sa narodila 21. decembra 1937 v New Yorku. V detstve ju všetci prezývali Lady Jane, no neskôr jej vďaka politickým aktivitám prischla prezývka Hanoi Jane. Stredné meno, ktoré používala iba ojedinele, zdedila po matke Frances Seymour Brokawovej. To, že bola dcérou filmového hrdinu Henryho Fondu poznačilo nielen jej detstvo, ale aj celý život. Jej brat Peter Fonda je uznávaný americký herec, režisér a producent. Má dve sestry Pam a Amy.

Pravdu o smrti svojej matky sa dozvedela až po niekoľkých mesiacoch od tragickej udalosti. Najskôr jej otec povedal, že matka zomrela na následky srdcového infarktu. V skutočnosti ale spáchala samovraždu. V škole, ktorú navštevovala sa o tom nesmelo diskutovať a rovnako nemala istý čas k dispozícií ani noviny. Napokon to zistila náhodne listovaním v jednom z časopisov, ktorý sa jej dostal do rúk počas hodiny umenia.

Po skončení strednej školy odišla do Paríža, kde študovala dejiny umenia. Po návrate do Spojených štátov pracovala ako fotomodelka pre magazín Vogue. V roku 1958 sa pustila do štúdia herectva u Leeho Strasberga v newyorskom Actors Studio. Debutovala v komédii Tall Story. V roku 1962 už stála pred bránami Hollywoodu a slávnej Broadway. Spočiatku dostávala iba menšie úlohy, v ktorých vynikal hlavne jej zovňajšok. Prvý skutočný úspech sa dostavil v roku 1968, keď účinkovala vo francúzskom dobrodružnom a sci-fi filme Barbarella. Úlohu jej vtedy ponúkol jej vtedajší manžel režisér Roger Vadim. Za Vadima sa vydala v roku 1965 a ich manželstvo trvalo do roku 1973. Jane a Roger majú spolu dcéru Vanessu.

V novembri 1970 ju polícia zatkla a obvinila z prechovávania veľkého množstva neznámych liekov. Pri zatýkaní vtedy na policajta zaútočila a dokopala ho. Neskôr sa ukázalo, že išlo iba o vitamíny.

Za film Klute získala Oscara v kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Sošku Oscara získala aj za film Návrat domov z roku 1978. Jej hereckú kariéru zdobí až päť nominácií na Oscara za filmy Kone sa tiež strieľajú, Júlia, Ráno po vražde či Na zlatom jazere. Posledný z nich bol zároveň jediným filmom, ktorý natočila spolu so svojim otcom.

Aj keď na filmovom plátne žiarila, v jej súkromnom živote sa jej príliš nedarilo. Začiatkom 70-tych rokov sa začala politicky angažovať proti vietnamskej vojne. V spoločnosti sa začalo debatovať nielen o jej talente či pôvabe, ale predovšetkým o jej postoji voči vojne. Jej veľkým zástancom bol aj jej ďalší manžel Tom Hayden. Pár sa zosobášil v roku 1973, no ich manželstvo sa v roku 1990 rozpadlo. Herečka mu porodila syna Troya Garityho. Rozvodom sa skončilo aj jej tretie a zatiaľ posledné manželstvo. Za Teda Turnera sa vydala v roku 1991 a vzťah trval desať rokov. Po ich rozchode sa špekulovalo, že Turnera opustila, pretože sústavne kritizoval kresťanskú vieru. O Jane sa pritom všeobecne vie, že je na svoju vieru a náboženstvo až prehnane citlivá.

Jane po rokoch otvorene priznala, že od trinástich až do svojich 37 rokov trpela bulímiou. V čase, keď si na seba zarábala ako modelka, boli jej každodenným chlebom cigarety, káva a jahodové jogurty.

V roku 1982 zastúpila svojho otca pri preberaní najvyššieho hereckého ocenenia - Oscara, za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Dvojica sa tak stala vôbec prvým párom v zostave otec a dcéra, ktorý získal Oscarov. Jane sa to dokonca podarilo o niekoľko rokov skôr ako Henrymu.

Jej hviezda naposledy zažiarila tento rok vo filme Diabolská svokra.