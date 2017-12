Skupina Earth Wind and Fire bude na Slovensku

21. dec 2005 o 9:45

BRATISLAVA - Milovníci funky sa môžu tešiť na vystúpenie legendárnej skupiny Earth Wind and Fire, ktorá k svojmu najnovšiemu albumu Illumination odohrá koncert aj v Bratislave. Vo formácii Al McKay Allstar sa muzikanti predstavia 13. januára 2006 v športovej hale na Pasienkoch.

Päťnásobný držiteľ prestížnych ocenení Grammy Al McKay je hybnou silou celej formácie a s funky hudobníkmi spolupracuje od roku 1973. Je aj autorom najväčších hitov Earth Wind and Fire ako The Best of My Love či Boogie Wonderland. Predposledný album skupiny s názvom Al Dente obsahuje iskrivú selekciu hitov, na ktorých sa podieľal aj McKay. Medzi nimi sa nachádzajú skladby ako Getaway, Love's Holiday či Sing a Song. (tasr)