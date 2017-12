Gwen Stefani je tehotná

21. dec 2005 o 10:47 SITA

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Americká speváčka a členka kapely No Doubt je tehotná. Svojho prvého potomka by mala priviesť na svet v júni budúceho roku. Speváčka je už tri roky vydatá za frontmana kapely Bush Gavina Rossdalea, ktorý ma z predošlého vzťahu 16-ročnú dcéru.

Stefani pripravovala budúci rok návrat na hudobnú scénu so skupinou No Doubt potom, čo úspešne prerazila so svojou sólovou kariérou albumom Love.Angel.Music.Baby. Je nominovaná na niekoľko ocenení Grammy, vrátane najlepšieho albumu.