Mutya odchádza zo Sugababes

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Mutya Buena sa po siedmich rokoch rozhodla ukončiť svoju kariéru v skupine Sugababes. Dvadsaťročná speváčka sa v marci stala matkou dcéry Thalie a rada by sa jej viac ...

21. dec 2005 o 10:40 SITA

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Mutya Buena sa po siedmich rokoch rozhodla ukončiť svoju kariéru v skupine Sugababes. Dvadsaťročná speváčka sa v marci stala matkou dcéry Thalie a rada by sa jej viac venovala. "Išlo o veľmi ťažké a dlhé rozhodovanie," povedala Mutya. Ostatné členky Keisha Buchanan a Heidi Range si za ňu už našli náhradu, avšak zatiaľ nezverejnili jej meno.

Ide tak už o druhú výmenu v kapele. Skupina Sugababes vznikla v roku 1998 v zostave Siobhan Donaghy, Keisha Buchanan a Mutya Buena. V roku 2001 ich opustila Siobhan Donaghy z neznámych dôvodov. Na jej miesto prišla Heidi Range. Už v novej zostave sa predstavia na pripravovanom turné Take That. V marci by mali predstaviť nový singel Red Dress.