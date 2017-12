Mary J. Blige vydala svoj siedmy štúdiový album

21. dec 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Rodáčka z Bronxu Mary J. Blige vydala svoj siedmy štúdiový album Breakthrough. Rok 2005 bol podľa hudobných kritikov tým správnym časom, aby vydala antológiu. "Speváčka však mala iné plány a namiesto antológie vyšiel jej doposiaľ najlepší štúdiový album," uvádza All Music Guide. Breakthrough prináša 16 piesní. Mary sa v nich opäť vracia k ťažkým životným situáciám, ktoré prežila, i keď ich už podáva s väčším odstupom. Dôležitú úlohu na albume hrá práve minulosť. V piesni Baggage sa ospravedlňuje manželovi, že svoju minulosť ťahá do ich vzťahu. Father in You je klasickou soulovou baladou, v ktorej sa vyznáva z lásky k manželovi a tomu, ako v ňom našla muža, o ktorého sa môže oprieť - prirovnáva ho k otcovi, ktorého nikdy nemala. Na albume sa nachádza aj prerábka Gameovej piesne Hate It Or Love It, v ktorej reflektuje svoju kariéru a ďakuje svojim fanúšikom. Pieseň dostala názov MJB da MVP. Poslednou piesňou albumu Breakthrough je One od U2, ktorú si Mary strihla s frontmanom kapely Bonom. Prvým singlom je balada Be Without You.

Mary J. Blige sa narodila 11. januára 1971 v Bronxe a svoje prvé roky prežila v Savannah. Potom sa spolu s mamou a staršou sestrou presťahovali do Yonkers. Život jej priniesol mnohé jazvy, i fyzické, odišla zo školy a namiesto vzdelávania trávila čas česaním svojich kamarátov a len tak sa povaľovala. Keď v karaoke nahrala svoju verziu Caught Up in the Rapture Anity Baker, jej nevlastný otec nahrávku posunul do Uptown Records, ktorého riaditeľ Andre Harrell bol očarený jej hlasom. Pod ochranné krídla si Mary vzal Sean "Puffy" Combs, s ktorým nahrala svoj debut. Keď sa v roku 1992 na trhu objavil jej debutový album What's the 411?, fanúšikovia i kritici boli ohromení silnou kombináciou r´n´b a rapu, ktorú Mary J. Blige priniesla. Dostala dokonca označenie nová Chaka Khan alebo nová Aretha Franklin. V roku 1995 nasledoval album My Life a v roku 1997 Share My World. Ten znamenal začiatok spolupráce s Jimmym Jamom a Terrym Lewisom. Keď sa pomaly zbavila svojich démonov a svoj štýl zmäkčila aj vďaka drahým módnym kúskom, stala sa hrdinkou tisícok dievčat, ktoré vyrastali v rovnako ťažkých podmienkach a na podobných miestach ako ona. Jej štvrtý album Mary vyšiel v roku 1999. Prejavila sa na ňom ako expresívna speváčka, ktorá dokáže zo seba dostať svoj jedinečný hlas v plnej sile. Na piatom albume No More Drama už neoslňoval len jej štýl, ale aj vlastná vízia sveta - spirituálna, emotívna, osobná a plná múdrosti. Mary J. Blige na tomto albume znie na míle vzdialene od bláznivého dievčaťa, ktoré nahralo What's the 411? Šiesty album Love and Life z roku 2003 ju znovu spojil s P. Diddym, ktorý produkoval jeho veľkú časť.