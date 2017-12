Pink nechce prezradiť dátum sobáša

21. dec 2005 o 19:10 SITA

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Speváčka Pink tvrdí, že v deň, keď sa bude vydávať, sa z nej na chvíľku stane skutočné dievčatko. Naplánovala si totiž, že si oblečie skutočné šaty, čo je v jej prípade skôr prekvapením. Na svadbu so snúbencom Careyom Hartom, s ktorým sa spoznali v roku 2001, sa už nesmierne teší. Zaujímavosťou je, že to nebol Carey, kto ju požiadal o ruku. Miesto neho to spravila Pink ešte v lete.

V kuloároch sa istú dobu špekulovalo, či sa dvojica zosobáši na Nový rok, ale Pink striktne odmieta prezradiť, kedy sa to naozaj stane.