Koncert na zvýšenie povedomia o ekológii

LONDÝN - Ochrancovia životného prostredia chystajú začiatkom budúceho roka vo Walese rockový koncert, aby zvýšili povedomie ľudí o hrozbe klimatických zmien.

23. dec 2005 o 0:00

Hviezdami koncertu nazvaného One Earth (Jedna Zem) by mali byť rockové skupiny The Darkness, The Strokes a Super Furry Animals. Podujatie bude na štadióne Millennium vo waleskom hlavnom meste Cardiff 28. januára.

Kampaň organizuje ekologická skupina Climate Change Now (Klimatická zmena teraz) a vysielať ju budú naživo aj cez internet. Jeden z organizátorov Michael Mathres uviedol, že hudobnou akciou chcú zvýšiť uvedomelosť ohľadom obnoviteľných energetických zdrojov.

"Ľudia sa vážne boja účinkov klimatických zmien, avšak nevedia, ako jednoducho môžu spraviť veľa," myslí si Mathres. "Koncertom chceme zamerať pozornosť na tú časť problematiky klimatických zmien, ktorú môžu sami riešiť." (tasr)