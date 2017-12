Nazrite do mineralogického depozitára

Expozícia Svet nerastov približuje návštevníkom múzea nerasty a horniny Moravy a Sliezska. Úvod je venovaný fyzikálnym a chemickým vlastnostiam nerastov a informáciám o stavbe Zeme a jej postavení v Slnečnej sústave. Hlavná časť expozície oboznamuje so vznikom jednotlivých hornín a nerastov prírody Moravy a Sliezska. Je tu aj trezor s drahými kameňmi. Na záver expozície sú systematicky radené nerasty a horniny vrátene zaujímavých prírodných skiel. Moravské zemské múzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 do konca februára 2006, otvorené je denne, okrem nedele a pondelka od 9.00 do 17.00. V dňoch 24. a 31. 12. je múzeum zatvorené.