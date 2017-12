The Fugees rozpútali v Bratislave hip-hopové peklo

Bratislava 23. decembra (TASR) - Americká formácia The Fugees úspešne zavŕšila rok koncertov svetových umelcov na slovenskej pôde. Hip-hopová skupina, ...

23. dec 2005 o 12:37 TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Americká formácia The Fugees úspešne zavŕšila rok koncertov svetových umelcov na slovenskej pôde. Hip-hopová skupina, ktorá sa tento rok znovu spojila po niekoľkoročnej odmlke, prišla vo štvrtok predstaviť svoju hudbu aj do Bratislavy.

Vypredanú Incheba Expo arénu pripravilo na slávnu trojicu Wyclef Jean, Lauren Hill a Pras slovenské hip-hopové trio s názvom Kontrafakt. Koncert The Fugees odštartoval Wyclef Jean, ktorý na gitare predviedol verziu známej piesne Boba Marleyho Redemption song. Po nej ho na pódiu doplnili aj Pras a Lauren Hill a začala sa viac než dvojhodinová hudobná show, akú slovenský divák ešte nemal možnosť vidieť. Postupne odzneli všetky populárne hity The Fugees ako Ready or not, Killing me softly či Fu-Gee-La. Americké hviezdy hip-hopového žánru zahrali aj piesne, ktoré vyprodukovali po rozpade skupiny na svojich samostatných albumoch. Návštevníci sa tak dočkali známych pesničiek ako Ghetto Superstar, That thing a 911.

Najvýraznejšou postavou večera bol suverénny a energický Wyclef Jean, ktorý burcoval dav ľudí živelným prejavom i hudobným majstrovstvom. Časť piesne 911 interpretoval s gitarou za hlavou, neskôr na nej zahral aj jazykom. Počas pesničky Perfect Gentleman sa dokonca dostal do stredu publika, kde si vyzliekol tričko a tancoval a spieval s divákmi. Neskrýval ani svoje politické názory, keď do piesne vložil text, ktorý s ním spievala celá Expo aréna: "Volám pánovi Georgovi Bushovi. Pán prezident, nie som z FBI, CIA ani inej tajnej služby. Potrebujem od vás láskavosť. Zastavte vojnu!"

Divákov dostal do vytrženia aj klasickými hitmi No woman, no cry od Boba Marleyho a Wish you were here skupiny Pink Floyd. Po odohratí poslednej spoločnej piesne zostal na pódiu opäť Wyclef, ktorý si zatancoval s hip-hopovými tanečníkmi slovenskej Street academy a pozval ľudí na afterparty, ktorú v priestoroch Incheby pripravili slovenské skupiny H16, A.M.O a Dj Vec.