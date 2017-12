CD

nové CD na trhu

27. dec 2005 o 8:00

Ilja Zeljenka - Piano Works

Diskant

Jeden z najaktívnejších skladateľov a zároveň najaktívnejších vydavateľov klasickej hudby u nás sa dali dokopy a pripravili na sklonku roka novú profilovú nahrávku. CD Piano Works predstavuje staršie i novšie diela Ilju Zeljenku (Sonata for piano no. 2, Music Tales II, Fragment for piano, Three Preludes, Sonata for piano no. 21) v podaní klaviristky Magdalény Bajuszovej. Diskant tak po skladbách tohto autora pre violončelo ponúka aj výber z jeho tvorby pre ďalší sólový nástroj.

Živé kvety - Sloboda

Slnko records

Kapela, ktorá vydá už svoj štvrtý album, to s hudbou zjavne myslí vážne a rovnako vážne treba brať aj ju. Živé kvety nabehli na model starých bigbítových kapiel a posledné tri nahrávky vychrlili v posledných troch rokoch. Že gitarové pesničky ešte majú stále čo povedať, úspešne dokazujú napríklad aj Franz Ferdinand, piati Bratislavčania na rozdiel od tejto škótskej štvorky hrajú miestami jemnejší rock a miestami ostrejší punk. Navyše spievajú zrozumiteľnejšie (to sa netýka len jazyka, ale aj obsahu textov).

"Doba je zlá/ ako všetko čo nám v rádiách hráá," spieva v jednej z nádejných hitoviek albumu speváčka Lucia Piussi a nemôžete s ňou nesúhlasiť. Kľúčovou otázkou len zostáva, aký bude osud tejto skupiny úzko spriaznenej s divadlom Stoka, ktorému po novom roku hrozí strata dlhoročného priestoru - centra alternatívnej kultúry.

Poo - Fluorescent

11finger records

Slovenská komunita v Prahe už dávno nielen študuje, ale sa aj realizuje. Najnovšie to dokazuje tento album či presnejšie vydavateľstvo s názvom 11finger records. Poradové číslo jedna má v jeho katalógu nahrávka mladej dvojice Poo, známej z niekoľkoročného pôsobenia na scéne (niektorí ju dokonca považujú za jej priekopníkov). "Hreeb-hrob" ako svoju hudbu ironicky označujú Rentip a ::.: už vyšiel na niekoľkých neoficiálnych nosičoch. Na prvom oficiálnom nájdete osemtrackový výber zo staršej produkcie Poo, určenej pre milovníkov experimentálnej elektronickej hudby stavajúcej na atmosferických náladových plochách a zvukoch výlučne vlastného pôvodu (žiadne lacné sample či zvuky dané výrobcami nástrojov).

(her)