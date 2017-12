Na Silvestra sa ďaleko viac bavím na pódiu ako pod ním

27. dec 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Speváčke skupiny Peha Katke Knechtovej nie je ani trošku ľúto, že musí na Silvestra pracovať. Nový rok privíta vystúpením na bratislavskom námestí a bude to už po piatykrát, čo strávi prelom rokov hraním. “Ďaleko viac sa bavím na pódiu ako pod ním, lebo dole som už profesionálne deformovaný človek, ktorý stojí, počúva, sleduje a všíma si, čo je dobré a čo by som urobila inak, alebo si naopak beriem príklad,” povedala pre agentúru SITA Katka. Speváčka tvrdí, že uvoľniť sa dokáže len na pódiu a počas koncertu sa snaží presvedčiť ľudí, aby sa bavili rovnako ako ona. Po koncerte sa jej nikdy nechce oslavovať, pretože ju zvyčajne “chytá úzkosť, že sa končí akási éra”. “Vždy si predstavujem, ako som chcela, aby tento rok vyzeral a ako napokon dopadol,” povedala o svojej tradičnej nostalgii speváčka.

Pre Katku nie je Silvester výnimočným dňom. “Je to deň na rozhraní a človek na jednej strane bilancuje, aké to bolo, no na strane druhej je to vždy s otáznikom, aké to bude. Aj predsavzatia si dávam priebežne počas roka, nie na Silvestra,” vysvetlila.