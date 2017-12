S. Tomeček privíta Nový rok v rodinnom kruhu

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar Samuel Tomeček sa chystá Nový rok privítať v rodinnom kruhu, pričom počas sviatkov navštívil všetkých svojich najbližších. ...

27. dec 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar Samuel Tomeček sa chystá Nový rok privítať v rodinnom kruhu, pričom počas sviatkov navštívil všetkých svojich najbližších. Vo sviatočnom voľne plánuje tiež cvičiť spev a hru klavír. "Tento rok mi dal veľa nových možností, skúseností a nových kamarátov," povedal Samuel Tomeček pre agentúru SITA. V uplynulom roku stretol mnoho hudobníkov, ktorí mu dali veľké množstvo cenných rád. Taktiež mala kapela možnosť odohrať veľa koncertov. Počas vianočných sviatkov sa stretli s rodinou aj ostatní, najmä mimobratislavskí členovia kapely. Naďalej by však chceli nacvičovať, aby boli inštrumentálne a spevácky omnoho lepší ako doteraz. Všetkým fanúšikom by chcel Samuel Tomeček hlavne poďakovať a prial by si, aby im fanúšikovanie vydržalo aj na budúci rok, aby chodili na koncerty a mali sa dobre. Zároveň chce však na sebe v novom roku tvrdo pracovať.