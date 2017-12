Predná bude na Silvestra spievať na námestí v Bratislave

28. dec 2005 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 28. decembra (SITA) - Finalistka súťaže Slovensko hľadá SuperStar Zdenka Predná bude tráviť Silvestra polopracovne na jednom z bratislavských námestí spolu so Šarkanom, ktorý bude silvestrovský večer moderovať. Cez Vianoce bola doma s najbližšími, ale rada by spolu so Šarkanom strávila voľné dni niekde na horách alebo by išli aspoň na výlet po Slovensku. Celkovo hodnotí Zdenka rok 2005 dobre. "Jediné, čo mi vzal, je čas na rodinu, školu, kamarátov," povedala Zdenka pre agentúru SITA. V budúcom roku sa však chystá všetkým blízkym stratené chvíle vynahradiť. Taktiež by chcela natočiť vlastný videoklip a absolvovať koncertné turné. Fanúšikom praje, aby si našli na hudobnej scéne, čo ich baví a čo sa im páči. Želala by si, aby dokončila školu, darilo sa jej a bola zdravá, čo je pre ňu najpodstatnejšie.