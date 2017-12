Gary Glitter vyplatil rodinám odškodné

BRATISLAVA 28. decembra (SITA/AP) - Bývalý britský rocker Gary Glitter zaplatil 4000 dolárov vietnamským rodinám dievčat, ktoré sexuálne zneužil. Jeho právny zástupca potvrdil, že každá z rodín dostala po 2000 dolárov. Keďže spevák zaplatil odškodné, súd by mu mohol udeliť nižší trest.

Rocker, pravým menom Paul Francis Gadd, je v súčasnosti zadržiavaný vo väzení Phuoc Co na predmestí pobrežného mesta Vung Tau. Podozrivý je z obscénnych aktov s dieťaťom. Ak ho uznajú vinným hrozí mu trest odňatia slobody do výšky 12 rokov. Glittera zatkli 19. novembra, keď nastupoval na palubu letu z Ho Či Minovho mesta do Bangkoku. Muži zákona prednedávnom uviedli, že ho vyšetrujú z podozrenia zo zneužívania detí potom, ako lekárske testy na 11- a 12- ročných dievčatkách preukázali pohlavný styk. Podľa Kinha Glitter síce priznal, že s týmito deťmi v posteli spal, no razantne odmietal, že s nimi mal akýkoľvek sex.

V roku 1999 si Glitter vo Veľkej Británii odsedel štyri mesiace potom, ako ho usvedčili z prechovávania detskej pornografie.